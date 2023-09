Ciesp cria polo de mediação para indústrias em Diadema

As indústrias do Grande ABC poderão, a partir do dia 27, utilizar serviços do Polo Regional da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem Ciesp/Fiesp, instalado em Diadema. A Câmara funciona como uma espécie de ‘justiça privada’, resolvendo conflitos de forma extrajudicial, com mais discrição e celeridade.

A vantagem com o polo, é que as partes não terão mais que se deslocar até a Capital para participar de reuniões e audiências. O polo de Diadema será o quinto fora da Capital que terá infraestrutura completa, com espaço para as mediações e conciliações, mas também sala específica para a realização de audiências.

Na inauguração estão confirmadas a presença da vice-presidente da Câmara e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie Northfleet, do presidente do Ciesp estadual, Rafael Cervone e do diretor titular do Ciesp Diadema, Anuar Dequech Jr.,

A vice-presidente da Câmara e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie, sempre presente nas inaugurações das Câmaras de outras cidades observou que além das mediações, conciliações e arbitragens, existem os chamados disput boards, que são cláusulas nos contratos prevendo a criação de um pequeno grupo de especialistas (normalmente, dois engenheiros e um advogado) para acompanhar o andamento de obras, com atuação preventiva de conflitos e avaliações mais rápidas e precisas sobre divergências que possam surgir. Os disput boards, segundo a ministra, já são comuns entre empresas chinesas e norte-americanas.

“Estamos no terreno da tecnologia, no entanto é importante frisar que o direito também permite inovação”, afirma a ministra.