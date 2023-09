Metalúrgicos discutem com Geraldo Alckmin compra de ônibus

O Programa Caminho da Escola, que prevê a compra de 16,3 mil ônibus para transporte de estudantes foi o tema da reunião realizada nesta terça-feira, em Brasília, entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, e o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Aroaldo Oliveira da Silva.

As propostas para o processo de licitação, que prevê investimento de R$ 1,5 bilhão, deveriam ser entregues até ontem, mas o certame foi suspenso administrativamente pelo Ministério da Educação no dia 6 de setembro.

Selerges e Aroaldo foram falar com Alckmin sobre a flexibilização na entrega dos documentos necessários para o fornecimento. O sindicato pede que os certificados que detalham as especificações dos veículos sejam entregues juntos com o produto final e não agora. Segundo Selerges, apenas uma empresa, a Volkswagen Caminhões e Ônibus, possui essa condição.

“Nós entendemos que este projeto é importante porque trabalha com duas vertentes: a política industrial e social. São ônibus que transportam o futuro do Brasil, nossas crianças. A geração de emprego e de renda também são muito importantes nesse projeto, pois não se trata de um produto de prateleira, mas sim de uma demanda com suas especificações e certificados”, afirma o presidente do sindicato.

“É necessário que mude a forma de licitação para que demais empresas possam participar para assim cair o custo do governo e que sejam gerados mais empregos e renda em diversas regiões do País. As empresas e a classe trabalhadora precisam deste tempo”, complementa Selerges.

O Caminho da Escola é visto com muita expectativa pelo setor de pesados, principalmente neste ano em que as vendas caíram por conta da implantação do sistema Euro 6, que visa a redução da emissão de poluentes, e também a dificuldade de obtenção de crédito por conta dos juros altos.

ROTA 2023

Na segunda-feira, Aroaldo e o dirigente sindical José Roberto Nogueira da Silva, o Bigodinho, participaram de reunião para debater a retomada do Rota 2030, que prevê o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a eficiência energética no setor automotivo.