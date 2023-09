Interesse por cursos de idiomas aumentou 89% no Grande ABC

Com vagas no mercado de trabalho cada vez mais acirradas, toda especialização é bem-vinda para incrementar o currículo e causar boa impressão nos recrutadores. Durante a pandemia, as opções de home-office aumentaram, o que possibilitou que pessoas trabalhassem de casa para empresas internacionais. Até mesmo depois das grandes ondas de contaminação por coronavírus, a procura por cursos de idiomas teve alta de 89% no Grande ABC entre o primeiro semestre deste ano em comparação à mesma época do ano passado.

Neste mesmo período, a escolha por aulas de espanhol, francês e alemão aumentaram 36%. Os dados são do STB (Student Travel Bureau), consultoria especializada em educação internacional. De acordo Daniela Scalissi, gerente do STB Santo André, isso é justificado pelo caráter industrial da região.

“Essa procura por outros idiomas se dá pela demanda das universidades, como Instituto Mauá, e empresas, como Volkswagen e Mercedes. Há alta procura por intercâmbio de inglês com aulas de especialização em negócios ou marketing. Muitos optam por esse complemento para alcançar posições melhores no mercado de trabalho”, analisa a gerente. Na avaliação dela, os programas mais procurados são de férias na universidade no exterior e de pós-graduação. As especializações em ESG e tecnologia aumentaram expressivamente em comparação a 2019, antes da pandemia (veja tabela).

“As escolhas acompanham muitas das tendências do mercado. A maioria dos interessados é composta por estudantes e profissionais com perfil gerencial. Tivemos também aumento de pessoas na faixa dos 30 anos procurando por opções de estudo e trabalho no exterior”, indica. “Os adolescentes se interessam em fazer até dois semestres do ensino médio no exterior, ainda mais por influência das escolas e dos pais, mas é perceptível a mudança no perfil de quem procura intercâmbio. Hoje, muitos já têm um conhecimento melhor do inglês e optam por aprimorar uma terceira língua no intercâmbio.”

O levantamento nacional do STB aponta que houve alta de 32% entre brasileiros com perfil entre 25 e 35 anos como os mais interessados em fazer intercâmbio para aperfeiçoar idiomas no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.

Daniela Scalissi afirma que Au Pair também é um dos programas mais cotados por causa da relação custo-benefício. Ele é direcionado para mulheres de 18 a 27 anos, que ganharão bolsa de estudos e têm a possibilidade de trabalhar na casa de uma família que vai hospedá-las. A gerente explica que essa opção custa US$ 500, em média R$ 2.465.

“O período mínimo é de um ano. Pode prorrogar por três, nove ou 12 meses. O valor é baixo porque a maior parte do programa é pago pela família que vai recebê-la. Ela recebe salário de US$ 215 (ou seja, R$ 1.059,95) e tem bolsa de estudos. É um programa ganha-ganha por causa do valor, experiência internacional e cultural”, ressalta. “O Au Pair é para viagens nos Estados Unidos porque ele é regulamentado pelo governo americano.”