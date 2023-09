Tarcísio reúne prefeitos da região para falar de investimentos e privatização da Sabesp

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) recebeu na manhã desta terça-feira prefeitos do Grande ABC para tratar de investimentos para a região e para discorrer a respeito da privatização da Sabesp.

Do Grande ABC, participaram os prefeitos de Diadema, José de Filippi Júnior, de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), e o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PL). Na mesma agenda participaram representantes das cidades de Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra.

Tarcísio tem se reunido com diversos prefeitos - da Região Metropolitana e Interior - para detalhar o plano de desestatização da Sabesp. O Palácio dos Bandeirantes tem dito que a privatização vai beneficiar 10 milhões de pessoas até 2029 – sendo 1 milhão de novos usuários de áreas rurais, irregulares consolidadas ou comunidades tradicionais.

No Grande ABC, a Sabesp possui operação em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá (só a gestão da água), Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Apenas São Caetano, que possui o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). Em Santo André, em Diadema e em Mauá, a estatal conta com menos de dez anos de atuação.

A privatização da Sabesp se tornou uma das grandes prioridades da gestão Tarcísio neste segundo semestre - ele pretende ao menos enviar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei pedindo autorização para a medida. Para tanto, tem se reunido também com deputados estaduais, para ajeitar o terreno, e até lançou plano que destrincha os benefícios da desestatização.

INVESTIMENTOS

Os políticos que participaram da reunião com Tarcísio evitaram falar de Sabesp - preferiram enaltecer a possibilidade de envio de recursos às suas cidades.

“Santo André tem excelente relação com o governo do Estado e temos buscando dia a dia novos investimentos para melhorar áreas como Saúde, Educação e Segurança”, comentou Zacarias.

“Eu me reuni com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e prefeitos da região do Grande ABC para defender os interesses de Diadema na área do saneamento e desenvolvimento urbano. O diálogo é essencial para a construção de um Grande ABC melhor para todos”, discorreu Filippi.

“O governador Tarcísio tem acolhido as demandas de nossa cidade. Temos importantes projetos em andamento com o aporte financeiro estadual, nas áreas de turismo, infraestrutura, segurança e mobilidade. Esta foi mais uma oportunidade de fortalecer a relação entre Ribeirão Pires e o Estado, mantendo sempre o caminho aberto para novas ações”, afirmou Guto.