França, Sérvia e Chile abrem fase de Grupos da Davis com 2 a 0; Wawrinka bate boca com Piqué

A fase final do Grupo MUndial da Copa Davis, com quatro chaves em cidades distintas, começou nesta terça-feira com favoritos indo bem e com uma discussão entre o suíço Stanislas Wawrinka e o ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué, dono do Grupo Kosmos, empresa responsável por mudar as regras da competição - esse formato de disputa jamais foi unanimidade entre os tenistas.

A polêmica veio por causa de um vídeo divulgado por Wawrinka na quadra em Manchester, onde a Suíça enfrentou a França e saiu em desvantagem de 2 a 0. O veterano usou suas redes sociais para mostrar o local às moscas, somente com um pequeno grupo de compatriotas nas arquibancadas. "Obrigado Gerard Piqué e ITF pela Copa Davis. França contra Suíça em Manchester", escreveu, lamentando o pequeno público.

Além da cidade inglesa, Bologna, na Itália, Valência, na Espanha, e Split, na Croácia, são as sedes para essa fase de grupos, que vai até o domingo e garante os oito classificados à etapa final, marcada entre 21 e 26 de novembro, em Málaga, na Espanha.

A provocação não foi bem aceita por Piqué, que retrucou, também pelas redes sociais. O ex-jogador do Barcelona escreveu que o que fez pela Copa Davis "foi um sucesso" e ainda disparou dizendo ser o mesmo "público da fase de grupos do ano passado." Ainda disse que não organiza mais o evento e mandou o suíço perguntar à ITF.

Wawrinka voltou a provocar ao questionar o rompimento de um acordo de 25 anos após somente cinco se tudo não era um sucesso. "Depois de um dia ruim na quadra, isso ao menos me fez rir."

O dia complicado citado por ele refere à derrota diante do francês Ugo Humbert, por duplo 6 a 4, e também pelo revés do compatriota Dominic Stricker, superado por Adrian Mannarino com 6/3, 1/6 e 4/6 no Grupo B, que ainda conta com Austrália e Grã-Bretanha.

Em Bologna, pela Grupo A, o Chile passou pela Suécia com vitórias de Cristian Garin sobre Leo Borg, por 7/6 (8/6), 3/6 e 7/5 e Nicolas Jarry diante de Elias Ymer, com 6/2 e 6/4. A chave ainda conta com Canadá e Itália.

Em Valência, na chave C, que ainda conta con Espanha e República Checa, a Sérvia abriu 2 a 0 sobre a Coreia do Sul com triunfos de Laslo Djere (fez 4/6, 6/2 e 6/2 em Soonwoo Kwon) e de Dusan Lajovic, que bateu Seong Chan Hong 6/4 e 7/6 (7/3).

Por fim, no Grupo D, Holanda e Finlândia fecharam o dia com empate por 1 a 1. Otto Virtanen colocou os finlandeses na frente ao surpreender Botic Vamn De Zandschulp, com 7/6 (7/0) e 6/4. A igualdade veio com o holandês Tallon Griekspoor superando Emil Ruusuvuori por 7/6 (9/7) e 6/3. Estados Unidos e Croácia são os outros integrantes da chave.