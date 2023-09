Wine Bar George – Onde provar bons vinhos na Disney World

Pouca gente sabe, mas é possível provar ótimos vinhos na Disney World, em Orlando. Para isso, basta visitar o Wine Bar George, casa que fica na Disney Springs, complexo de lazer com diversas opções de compras e restaurantes – alguns deles, inclusive, comandados por chefs famosos, como o Morimoto Asia, de Masahuru Morimoto, o Jaleo, de José Andrés, o Chicken Guy, de Guy Fieri, e o Homecomin’, de Art Smith.

Especializado em vinhos, o Wine Bar George é dirigido pelo master sommelier George Miliotes. O bar conta com coleção impressionante de rótulos que podem ser harmonizados com os pratos de um cardápio criado à perfeição.

A principal razão para incluí-lo em seu roteiro na Disney World, no entanto, é a presença do próprio George Miliotes. Sua simpatia e cortesia ao receber os clientes chamam a atenção, e a oportunidade de bater um papo descontraído com o master sommelier em pleno complexo do Mickey é unica.

O que é um master sommelier Vale dizer aqui que o título de master sommelier é uma honra concedida pela Court of Master Sommeliers, uma respeitada organização britânica. Desde 1969, apenas 273 profissionais em todo o mundo receberam essa distinção. Entre eles, George Miliotes. A dificuldade do exame de certificação foi tema de uma série de documentários na Netflix (SOMM 2013, 2015, 2018). É por isso que eu digo: encontrar um master sommelier é, de fato, uma raridade, mas não para os frequentadores da Disney Springs.

Wine Bar George – Bar de vinhos na Disney World

O master sommelier George Miliotes em entrevista com Carolina Grabova

Em uma tarde chuvosa, perfeita para uma boa taça de vinho, George Miliotes recebeu gentilmente a influenciadora Carolina Grabova no Wine Bar George e concedeu uma entrevista exclusiva para o Rota de Férias. Acompanhe.

Sou uma consumidora com conhecimento básico a respeito de vinhos. Há alguma opção que seja versátil o suficiente para combinar com qualquer tipo de comida?

Muitos sugerem o Pinot Noir como uma opção versátil. No entanto, recomendo o Beaujolais. Além de ter um ótimo custo-benefício, é conhecido por sua versatilidade em harmonização. O Beaujolais combina perfeitamente com pratos variados, como frutos do mar, massas, carne de boi, frango e até pratos vegetarianos, graças à acidez equilibrada.

Para encontrar a melhor versão deste vinho, peça por “CRU Beaujolais” em lojas especializadas. As melhores variedades vêm do norte da região de Beaujolais, onde existem dez áreas de produção renomadas.

E se você optar pelo “Cru Beaujolais” que oferecemos no Wine Bar George, um dos nossos sommeliers, possivelmente eu mesmo, virá à sua mesa para oferecer recomendações.

Qual é o vinho mais raro do Wine Bar George?

Deixe-me destacar cinco vinhos e te contar um pouco sobre eles. Bordeaux, na França, é reconhecida por ser o epicentro do Cabernet Sauvignon, produzindo vinhos excepcionais desde os anos 1700.

Em 1865, os vinhos de Bordeaux foram categorizados e alguns deles receberam a prestigiosa designação de “primeira propriedade”. Cinco deles foram listados, todos até hoje considerados os melhores de Bordeaux.

Nós temos a honra de contar com eles aqui, e o que é melhor: todos são da renomada safra de 2009. E o melhor de tudo é que eles têm potencial para envelhecer e se aprimorar por décadas, tornando-se cada vez melhores.

Em termos de preço, cada garrafa desses vinhos pode alcançar entre US$ 3.500 e US$ 5.000. Aqui, porém, conseguimos oferecê-los por cerca de US$ 3.000.

Uma dica para quem vem ao Wine Bar George é que oferecemos vinhos em garrafa, taça e até por onça. Isso significa que você pode degustar até mesmo rótulos raros, como os de “primeira propriedade”, sem a necessidade de adquirir uma garrafa inteira. Somos o único lugar no mundo que oferece esse programa.

Muitos entusiastas visitam nosso bar justamente por isso. É uma chance única de degustar alguns dos melhores vinhos do mundo sem um grande comprometimento financeiro.

Qual vinho de excelente qualidade e com um preço surpreendentemente acessível você recomendaria?

Recomendo explorar as opções da região de Toro, especificamente o vinho Triton. Este vinho é produzido a partir da uva Tempranillo, a mais renomada da Espanha. Historicamente, nos séculos 16 e 17, Toro era uma das regiões vinícolas mais prestigiadas da Europa, notoriamente pelo cultivo do Tempranillo.

Lá, há videiras centenárias, com idades que variam entre 40 e 100 anos. Por serem mais antigas, elas não produzem uma grande quantidade de frutos, mas os que dão são excepcionalmente ricos e saborosos.

O grande destaque do Triton é o valor, uma vez que as garrafas podem ser encontradas no varejo por menos de US$ 20, embora a qualidade possa ser comparada a de vinhos que custam US$ 60 ou US$ 70.

Portanto, se você busca um vinho de qualidade superior sem gastar muito, o Triton é uma excelente escolha.

O “Mac & Cheese bites” é o prato mais popular do Wine Bar George. Sou apaixonada por ele e nunca deixo de pedi-lo quando visito. Qual vinho você recomenda para acompanhá-lo?

O Pinot Noir da Patricia Green é uma excelente escolha para harmonizar com esse prato. No entanto, se preferir uma opção mais acessível, sugiro o Maritana, um Pinot Noir do vale do Rio Russo, em Sonoma, Califórnia.

Qual é o vinho mais vendido no Wine Bar George e por quê?

O Selbach Riesling lidera as vendas, e por uma boa razão. Ele consegue agradar a uma grande variedade de paladares, já que equilibra perfeitamente o doce e o seco. Imagine morder uma maçã: você sente a doçura inicial, seguida de uma acidez suave, instigando a próxima mordida. O Selbach Riesling é assim – inicia adocicado e termina com um toque seco, fazendo com que você deseje mais um gole.

As temperaturas aqui em Orlando são elevadas. Existem vinhos mais propícios para beber no calor para quem vem à Disney World?

Tenho duas ótimas dicas: o Broadbent e o Txakoli. O primeiro é um vinho verde rosé, levemente carbonatado e frutado. Tem um teor alcoólico baixo, em torno de 10%, o que é perfeito para aproveitar sem exageros. E o melhor: uma garrafa sai por cerca de US$ 11.

O Txakoli, por sua vez, é um vinho da região basca da Espanha. Sei que o nome pode parecer um desafio, mas garanto que o sabor compensa! Ele é incrivelmente refrescante e tem um final seco, ideal para acompanhar pratos à base de frutos do mar em um dia de calor. O preço também é bem acessível, por volta de US$ 20 dólares.

Para quem estiver planejando um almoço ao ar livre ou um happy hour na varanda, esses vinhos são apostas certeiras.

