Cronograma de castração animal é retomado em Ribeirão Pires

De forma gradativa, são retomadas as ações do Castramóvel na cidade. Nesta terça-feira (12), a unidade levou o serviço gratuito de castração de cães e gatos ao bairro Roncon, com o atendimento de 30 pets. Já esta semana, a base fixa raízes na região central de Ribeirão e há necessidade de se inscrever para castrações felinas e caninas futuras.

Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, a atividade desta semana marca novo período de testes do Castramóvel em diferentes regiões do município. Segundo a Prefeitura, desde o início das operações, em 2022, a unidade já realizou mais de 5 mil castrações. Somente em 2023, foram 2,5 mil cães e gatos atendidos.

O serviço está sendo ofertado atualmente na sede de proteção aos animais local, na R. João Domingues de Oliveira, 320. Sendo que, as inscrições para a castração canina e felina ocorrem pelo número 97211-1112, de segunda a sexta, das 9h às 12h. O tempo de espera atualmente é de apenas 30 dias, sendo o procedimento gratuito.

“A castração é uma medida fundamental para reduzir o número de animais abandonados e prevenir doenças. Além disso, contribui para o bem-estar dos animais e para a harmonia entre a população humana e os nossos amigos de quatro patas", enfatiza Paulo Sergio França, veterinário responsável pela última atividade.