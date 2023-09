Shopping realiza evento de inclusão de surdos

Já pensou como é viver em um mundo sem som? Onde não se ouve sequer as batidas do coração ou os próprios passos? E como desempenhar funções rotineiras quando as pessoas não conseguem entender o que você quer dizer? Para experimentar todas essas sensações um grupo de profissionais foi convidado para vivenciar, por alguns minutos, o que os surdos enfrentam todos os dias.

Com o nome de ‘Se coloca no meu lugar!’, a ação propôs a realização de tarefas comuns dentro do shopping, como comprar um calçado ou uma caixa de chocolates, encontrar um banheiro ou fazer uma refeição em determinado restaurante. Mas tudo isso em silêncio, utilizando protetor auricular e abafador de sons.

A atividade foi acompanhada por monitores da Apasma (Associação dos Pais e Amigos dos Surdos de Mauá), entidade que tem 33 anos e que oferece cursos para pessoas que não ouvem, inclusive ensinam Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

A primeira ação voltada para os surdos no Mauá Plaza foi realizada em 2021. E, desde então, pelo menos 200 pessoas, entre funcionários e lojistas, aprenderam Libras. E esse conhecimento faz a diferença na hora de atender clientes com necessidades especiais. “Espero que todos vocês se tornem multiplicadores”, afirmou a gerente de marketing do Shopping, Ariane Oliveira.