Em Mauá, 67 vagas abertas são para cursos profissionalizantes gratuitos

O programa da Prefeitura de Mauá que oferece qualificação profissional à população mauaense tem inscrições abertas para cinco cursos livres. Nesta semana são 67 vagas disponíveis no Qualifica Mauá, uma realização da secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo (STRE) que celebra diversas parcerias com entidades, como Senai, Senac, Fatec e Sebrae, para disponibilizar alternativa de qualidade aos trabalhadores.

No momento são formadas as turmas de Automação Pneumática Industrial, Auto Cad 2D, Preparador de Laboratório Químico, Rotinas Administrativas e Soluções Integradas com IoT. Em 26 de setembro abrem as inscrições para o curso de Auxiliar de Mecânico Industrial. Todos esses são em parceria com o Senai.

As matrículas para todos esses cursos devem ser feitas presencialmente na STRE (rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz), entre às 8h e 12h ou das 13h às 16h. Na lista de documentos, são solicitadas originais e cópias do RG, CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade - sendo que, para os interessados abaixo de 18 anos, ainda há obrigatoriedade de um responsável presente.

Vale ressaltar que a lista completa do Qualifica Mauá, inclusive com os requisitos de cada curso, é atualizada toda a semana e pode ser consultada em: https://www.maua.sp.gov.br/CursosProfissionalizantes.aspx.