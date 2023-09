Com planos de aumentar a família, Maíra Cardi desativa redes sociais: Quero tranquilidade para gerar em paz

Decidida! Maíra Cardi anunciou nesta terça-feira, dia 12, que irá desativar as suas redes sociais. Através de alguns vídeos, a coach explicou que está com novos planos para sua vida após o casamento com Thiago Nigro, e que agora precisa de tranquilidade para cuidar e conseguir aumentar a família.

- Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do snapchat, quando não era Instagram. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês (...). Mas venho dizer para vocês que, pela primeira vez na minha vida, vou realmente desativar o meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz.

Mãe de dois filhos, Maíra contou que pretende ter mais três herdeiros:

- Quero ter mais três filhos, e já não sou tão novinha assim, o que requer mais atenção, mais cuidado, saúde emocional e física. Muita paz para que essas crianças sejam geradas da melhor forma possível. Cuido muito da minha saúde. Eu quero fazer a pré concepção, o que significa que seis meses antes de conceber a criança, você muda drasticamente os seus hábitos. O seu, e o do pai.

E encerrou agradecendo todo o apoio recebido ao longo dos anos:

- Há muito tempo que já não estou mais aqui porque preciso, mas sim porque gosto, quero e amo. Mas hoje me traz mais coisas negativas do que positivas, a internet virou terra de ninguém. Para finalizar, quero me dedicar aos meus novos projetos de vida, escolhas, os meus filhos que já existem, e os que vão existir. Quero tranquilidade para gerar de forma em paz. E quem sabe no final de tudo isso eu volte, ou não, quem sabe. Sou muito grata a tudo o que vivemos. Estou desativando, mas muito feliz com a minha escolha.