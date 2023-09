Chega ao fim o namoro de Rafa Kalimann com Antônio Palhares

Acabou! Após alguns meses, chegou ao fim o namoro de Rafa Kalimann com o empresário, Antônio Palhares. As primeiras informações foram divulgadas por Lucas Pasin, que revelou que durante um bate-papo com os fãs no Telegram, a influenciadora contou que estava solteira e triste.

Após a repercussão do assunto, Rafa recorreu às redes sociais e se pronunciou sobre o assunto. Em seu stories, ela rasgou elogios ao seu ex e explicou um pouco a situação.

- Aprendi que dentro de um amor maduro cabe o lugar de ver o outro feliz. E eu amo muito o Antônio. Ele é gentil, generoso, incrível, muito evoluído. E eu tenho um lugar em mim que o não conseguir estar e me fazer presente, e ser completa, do jeito que eu posso ser, me gera culpa. E eu preciso olhar nesse lugar de muita atenção. E vocês estão vendo que eu não tenho conseguido me fazer presente em absolutamente tudo.