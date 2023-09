Marido de Beca Milano, Fernando Pelegio deixa direção do SBT após 43 anos

Não é só a TV Globo que está diminuindo cada vez mais seu grupo de funcionários, o que acaba deixando os internautas super chocados, e, desta vez, a saída aconteceu no SBT. Fernando Pelegio, que estava no Grupo Silvio Santos desde 1890 quando começou a trabalhar como office-boy para a Record TV - que era do Dono do Baú -, saiu do SBT nesta terça-feira, dia 12.

Através de um comunicado da assessoria da emissora, a notícia da saída do marido de Beca Milano foi confirmada. Após 43 anos de trabalho no SBT, Fernando pretende focar em projetos pessoais. Outro tópico esclarecido pela nota foi que Fernando não teria sido demitido, já que sua saída foi decidida em comum acordo com os diretores.

Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos, diretores e artistas, a todos os meus chefes, com quem sempre aprendi muito, e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT, declarou Fernando.

Vale pontuar que, mesmo começando como office-boy, o amado de Beca Milano se desenvolveu e alcançou outros cargos. No SBT, Fernando era diretor de planejamento artístico e criação.