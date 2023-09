Frigobar: como compor o eletrônico em ambientes residenciais

No mundo da arquitetura de interiores, onde cada detalhe conta, o uso de do frigobar como elemento funcional dos ambientes residenciais é, sem dúvida, uma tendência crescente. Com seu design compacto, esse eletrodoméstico tem marcado presença em diversos espaços da casa, proporcionando comodidade aos moradores e visitantes, além de agregar um toque de sofisticação e/ou de contemporaneidade ao projeto.

Segundo a arquiteta Marta Martins, à frente do escritório que leva seu nome, o frigobar é muito versátil e sua utilização é indicada especialmente quando a necessidade de refrigerar vai além das cervejas.

“Água, sucos, refrigerantes – o frigobar acomoda de forma mais eficiente essas variedades de bebidas em comparação com as tradicionais cervejeiras, por exemplo. É uma ferramenta super indicada para áreas de convívio”, afirma ela.

Para ela, uma das vantagens principais está em sua adaptabilidade. Por suas dimensões reduzidas – na comparação com as geladeiras, ele se encaixa facilmente no layout, integrando a composição do mobiliário de salas, varandas, áreas gourmet e até mesmo dormitórios, home offices e escritórios.

Mas vale ressaltar que em ambientes externos o frigobar precisa ficar em áreas cobertas e protegido das intempéries.

Modelos ao estilo retrô agregam cores e personalidade ao ambiente – Foto: Alessandro Guimarães

Quanto à escolha do modelo, a arquiteta indica avaliar a capacidade interna, visto que cada modelo oferece uma configuração única de tamanhos e vãos de prateleiras. O arranjo do espaço onde o frigobar será instalado também deve ser levado em consideração.

É importante notar que, para sua funcionalidade plena, um ponto de tomada é necessário.

“O frigobar ganha um charme extra quando inserido em móveis de marcenaria ou posicionado sob um aparador”, revela Marta.

Essa preocupação parte do princípio em equilibrar funcionalidade e design, criando uma experiência estética completa. Há modelos verdadeiramente elegantes disponíveis no mercado, permitindo que os proprietários escolham aquele modelo que se integre perfeitamente à estética geral do ambiente, contribuindo para a coesão e harmonia visual.