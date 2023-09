Nos EUA, McCarthy avança com processo de impeachment contra Biden; oposição diverge sobre gasto

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, atua para satisfazer demandas dos conservadores por um processo de impeachment contra o presidente dos EUA, Joe Biden, no mesmo momento em que enfrenta pressão de dissidentes republicanos para pressionar na frente do gasto federal, levando ao risco de paralisação do governo ("shutdown").

McCarthy planeja dizer a seus aliados do Partido Republicano nesta semana que apoia a abertura de um impeachment contra Biden, disse uma fonte ligada aos planos.

Ele também precisa fechar a questão sobre como planeja elaborar legislação para manter o governo aberto para além do fim do mês, com apenas três semanas para conter um levante de um grupo dissidente segundo o qual ele quebrou promessas e que tornou públicas ameaças de potencialmente atrapalhar o esforço.

A Câmara dos Representantes deve retomar os trabalhos após uma pausa de quase 50 dias, e alguns dissidentes republicanos têm argumentado que tolerariam a paralisação do governo, ou mesmo tentar derrubar McCarthy do comando da Casa, caso ele não consiga uma vitória clara na disputa sobre o orçamento federal.

Líderes do Congresso dos dois partidos concordam que é preciso aprovar uma lei de curto prazo para manter o governo financiado para além de 30 de setembro, a fim de ganhar tempo para um acordo de gastos em todo o ano. Mas McCarthy enfrenta pressão crescente de conservadores que não querem fechar acordo nenhum sem conseguir concessões do governo democrata com cortes de gastos. Fonte: Dow Jones Newswires