Membros do Grupo Molejo falam sobre internação de Anderson Leonardo após diagnóstico de embolia pulmonar

Na última segunda-feira, dia 11, Anderson Leonardo do Grupo Molejo foi diagnosticado com embolia pulmonar. Nas redes sociais da banda, os outros integrantes se pronunciaram sobre o estado de saúde do cantor.

No vídeo, Andrezinho e outros artistas pediram para que os fãs continuem orando pelo cantor. Na sequência, eles aproveitaram para reafirmar que os shows da banda devem continuar normalmente.

- Olá, gente! Aqui quem está falando é a rapaziada do Grupo Molejo. Estamos aqui para passar uma mensagem para vocês. Estamos juntos com o nosso cantor, Anderson Leonardo, ele está aqui sob os cuidados [médicos]. Nós estamos aqui também para passar que nós estamos aptos a cobrir a agenda do Molejo, fazer todos os shows que temos que fazer. E pedimos para todos os nossos amigos e contratantes, todos os fãs, que continuem em oração e avisar a todos que vamos precisar muito da força de vocês e do carinho. Em nome do Molejo, aguardamos a positividade de todos.