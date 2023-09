Onde ficar em Londres – Dicas de hotéis na capital inglesa

Via viajar para a Inglaterra e não sabe onde ficar em Londres? Conhecer as principais regiões da cidade é uma das melhores formas de identificar qual é o melhor hotel para você. Além disso, é preciso levar alguns outros fatores em consideração, como o valor das diárias e a infraestrutura oferecida por cada propriedade.

No Booking, é possível comparar preços e atrativos das principais acomodações de Londres. Além de oferecer cancelamento gratuito em alguns empreendimentos, a plataforma cobre ofertas mais baratas encontradas em outros sites de reservas.

Com ótimas opções de hospedagem, Westminster é uma das regiões mais procuradas pelos turistas. Quem se hospeda por lá fica no coração de Londres, perto do Tâmisa e de atrações icônicas, como Palácio de Buckingham.

As ruas de paralelepípedos de Convent Garden também encantam os viajantes. O bairro é animado, cheio de comércios, cafés e teatros. Outro ponto da cidade repleto de atrações culturais é South Bank. Lar de pontos turísticos como London Eye, Shakespeare’s Globe e Tate Modern, a vizinhança recebe algumas das exposições mais incríveis da metrópole.

Quem quer curtir uma atmosfera mais descolada pode procurar um hotel Camden Town. Por lá, é possível encontrar muitos pubs, lojas de peças vintage e atrações de música ao vivo.

Caso o objetivo seja explorar a capital inglesa com glamour, Kensington e Chelsea são as regiões ideais. Ali, é possível encontrar hotéis sofisticados, lojas de grifes e atrações como Museu de História Natural e Hyde Park.

O Rota de Férias selecionou 10 opções de hotéis em Londres:

Reprodução The Dorchester – Dorchester Collection

Os viajantes que valorizam luxo devem considerar uma hospedagem no The Dorchester. O hotel é um dos mais elegantes da Europa e é conhecido por servir um incrível chá da tarde.

Reprodução The Bailey’s Hotel London Kensington

Próximo ao Hyde Park, o The Bailey’s Hotel London Kensington fica instalado em uma townhouse do século 19. A propriedade fica a 30 metros da estação de metrô Gloucester Road.

Reprodução YHA London Central

Quem procura um local com tarifas acessíveis e público jovem pode ficar no YHA London Central. O ideal é reservar com antecedência, pois o hostel é muito concorrido.

Reprodução The Gyle

Localizado em Camden, o The Gyle conquista os visitantes com suas decorações aconchegantes e em tons sóbrios. O hotel fica próximo a atrações como British Museum e Dominion Theatre.

Reprodução The Chesterfield Mayfair

Ao lado da Berkeley Square, o The Chesterfield Mayfair fica a apenas 800 metros do Palácio de Buckingham. O local conta com um restaurante conceituado e serve um excelente chá da tarde.

Reprodução Sloane Square Hotel

O Sloane Square Hotel fica em Chelsea, um dos bairros mais glamorosos de Londres. Os fãs de compras têm fácil acesso a Knightsbridge, onde estão as principais lojas de grife.

Reprodução Luna And Simone Hotel

20 minutos de caminhada separam o Luna And Simone Hotel da Abadia de Westminster, do Big Ben e da Praça do Parlamento. O hotel tem acomodações aconchegantes e muito confortáveis.

Reprodução Radisson Blu Edwardian Bloomsbury Street Hotel

O restaurante Bloomsbury Street, especializado em pratos das cozinhas mediterrânea e japonesa, é um dos grandes destaques do Radisson Blu Edwardian Bloomsbury Street Hotel. A propriedade fica a menos de 10 minutos a pé de Covent Garden e Soho.

Reprodução The Londoner

Quem se hospeda no The Londoner pode desfrutar de um spa com piscina, academia e salão de beleza. Baseado na Leicester Square, o hotel fica a uma curta caminhada de muitos dos pontos de interesse de Londres, como Soho, e Trafalgar Square.

Reprodução The May Fair, A Radisson Collection Hotel

Inaugurado em 1927, o The May Fair, A Radisson Collection Hotel é uma das acomodações mais tradicionais da capital inglesa. Os espaços gastronômicos da propriedade servem delicias como pizza napolitana, pratos italianos e receitas com carne Wagyu.

O que você precisa saber antes de ir a Londres

