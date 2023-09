Casares vê necessidade de 'ousadia' para São Paulo conseguir manter Lucas e aprova temporada

O grande destaque do São Paulo na temporada até o momento é o atacante Lucas Moura. Após 10 anos na Europa, o jogador foi peça fundamental para a classificação do time para a decisão da Copa do Brasil. Entrevistado pelo programa Roda Viva, da TV Cultura, o presidente Julio Casares admitiu que o desejo de que o jogador renove seu contrato e fique até 2024 existe, mas é preciso uma "ousadia".

"Agora nós vamos trabalhar e fazer todo esforço para que ele continue. É um grande atleta, um grande cidadão. Como você disse, nós temos um orçamento. A estratégia é dentro da nossa ousadia tentar estabelecer uma linha de ação. Primeiro eu vejo ele cada dia mais feliz no São Paulo, depois concretizar uma proposta que a gente possa fazer", explicou o presidente.

Lucas foi anunciado pelo São Paulo como reforço até o fim de 2023. Com sondagens da Europa e dos Estados Unidos, o atleta esperou até onde conseguiu para definir o retorno para o seu clube de formação. De acordo com o atleta, os pedidos do torcedor nas redes sociais da família e da mulher foram um dos pontos que fizeram todos aceitarem o retorno para o time do Morumbi.

Assim como aconteceu em 2012, Lucas pode conquistar um título inédito na história do clube. Em sua primeira passagem, o atacante foi um dos destaques na conquista da Copa Sul-Americana. 11 anos depois, o atleta busca colocar o primeiro troféu da Copa do Brasil na galeria do São Paulo. Para isso, o time do Morumbi terá que vencer o Flamengo.

TEMPORADA APROVADA

Apesar das eliminações precoce no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana e a colocação abaixo do esperado no Brasileirão, Casares assume que aprova a temporada atual no âmbito esportivo. Para o presidente, o olhar é positivo por causa do que aconteceu fora de campo.

"Eu aprovo sim o que vivemos agora e as demais comigo como presidente. O resultado ficou abaixo do que o São Paulo desejava, mas o orgulho do torcedor voltou. O estádio mostra isso, a quantidade de pessoas nas ruas, o orgulho da torcida voltou", explicou Casares.