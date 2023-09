Renato Augusto e Fagner devem reforçar o Corinthians na volta do Brasileiro

Em franca recuperação, o meia Renato Augusto e o lateral Fagner estão muito próximos de reforçar o Corinthians na partida com o Fortaleza em jogo que marca a retomada do Campeonato Brasileiro após a interrupção provocada pela Data Fifa.

Os dois participaram do treinamento tático e técnico orientado pelo treinador Vanderlei Luxemburgo e aumentaram as chances de marcar presença no encontro com o Fortaleza, marcado para esta quinta-feira.

Em 13º lugar no torneio, o Corinthians sabe da necessidade de somar pontos para não se aproximar da zona de rebaixamento. A equipe, que vem de três empates, enfrenta a equipe cearense fora de casa.

Ausente do time nas últimas cinco partidas por causa de uma lesão muscular na panturrilha, Fagner já não sente mais dores. A ideia é de que ele, pelo menos, fique à disposição do treinador no banco de reservas. A pausa no calendário também foi boa para Renato Augusto. Preservado no clássico diante do Palmeiras, o meia tem boas chances de iniciar o confronto com o Fortaleza no time titular.

Quem também deve estar em campo é o volante Gabriel Moscardo, que estava com a seleção brasileira sub-23. Como o segundo amistoso do Brasil foi cancelado em função do terremoto que atingiu o Marrocos, o atleta teve a sua chegada antecipada. Já Bruno Méndez, convocado pelo Uruguai, e Matías Rojas, a serviço da delegação paraguaia, não devem ser utilizados pelo treinador corintiano para a partida com o Fortaleza.