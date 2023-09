Morador de Diadema está entre os primeiros julgados pelo 8 de janeiro

Morador de Diadema, Aécio Lúcio Costa Pereira, 51 anos, está entre os quatro primeiros réus que serão julgados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a partir de amanhã – os outros são Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro – por participação nos atos de 8 de janeiro, em Brasília. Funcionário da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paul0), Aécio Pereira estava de férias quando viajou a Brasília em um ônibus fretado para participar da invasão aos prédios dos três poderes da República.

O morador do Grande ABC foi preso em flagrante dentro do Senado e, segundo seu depoimento, não causou nenhum dano ao patrimônio público, mas disse, em vídeo enviado a amigos, que estava sentado na cadeira do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também falou à polícia e juízes auxiliares que pagou pela viagem e que seu objetivo ao chegar à Capital federal era “lutar pela liberdade”.

Conforme seu relato, ele tentou sair do Congresso, mas disse ter visto várias pessoas quebrando vidros, decidiu voltar para onde estava e ali acabou preso pela polícia do Senado. Em nota, sua defesa informou que “mantém firme convicção de que Aécio Lúcio Costa Pereira será absolvido, pois o Ministério Público Federal não apresentou provas que o incriminem”.

Os quatro réus que abrem a série de julgamentos dos atos do 8 de janeiro respondem, entre outros, pelos crimes de associação criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de reclusão. (com Agências)