Leilão da Chocolates Pan recebe o primeiro lance

Foi dado o primeiro lance no leilão do terreno da Chocolates Pan, em São Caetano. Às 11h22 do dia 6 de setembro foram ofertados R$ 52.698.440,73 pelo imóvel de 10.437 metros quadrados, localizado no bairro Santa Paula. O valor corresponde exatamente ao lance mínimo vigente na segunda praça (etapa) do pregão, que vai até sexta-feira.

Além do lance único ocorreram 20 habilitações de interessados e cerca de 15,5 mil visualizações. Isso pode significar intensa disputa pela área, como previu na última semana o leiloeiro Erick Teles, que é o responsável pelo negócio.

Segundo o profissional, construtoras (das áreas residencial e comercial) e uma empresa de saúde haviam demostrado interesse. O dinheiro arrecadado com o leilão será usado para a quitação de dívidas que foram acumuladas pela Pan.