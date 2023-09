Fifa amplia penas a atletas envolvidos no esquema das apostas

Nesta segunda-feira (11), a Fifa (Federação Internacional de Futebol) ampliou as punições aos atletas envolvidos no esquema de apostas e manipulação de resultados, chamado de Operação Penalidade Máxima. Um dos jogadores que teve a pena estendida foi o volante Fernando Neto, que atuava pelo São Bernardo Futebol Clube. O atleta já havia sido punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) com 380 dias de suspensão das atividades no território nacional. A FIFA ampliou a penalidade para todo o mundo.

O MP (Ministério Público) de Goiás foi o responsável pelas investigações que confirmaram que Fernando Neto aceitou proposta financeira de R$ 500 mil para ser punido com cartão vermelho ainda quando atuava pelo Operário-PR, na partida contra o Sport-PE, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado.

Além de Fernando, a FIFA estendeu as punições para mais 10 jogadores, sendo que três foram banidos do esporte, como Ygor Catatau, Matheus Gomes e Gabriel Tota (confira a lista completa na tabela ao lado). Todos os punidos estão proibidos de exercer atividade em qualquer país do mundo.

”A parceria da CBF com a Fifa e o reconhecimento não só da entidade e da Conmebol, mas do mundo inteiro, reforça o trabalho que desenvolvemos no Brasil, que é visto como referência. Tudo isso reitera o foco em nossos pilares de transparência e lisura nos processos, além do compromisso que a atual gestão tem, sobretudo, com a verdade”, destacou em nota o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A decisão da Fifa atinge, inclusive, atletas que tentaram burlar a suspensão do STJD, caso de Eduardo Bauermann, por exemplo, que foi jogar na Turquia.

Procurado pela reportagem do Diário, o São Bernardo FC informou que Fernando Neto não faz mais parte do elenco, que o atleta teve o contrato rescindido, e que o clube não tem nada a declarar sobre o esse assunto.