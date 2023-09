Unesp abre inscrições para 6.596 vagas em 24 cidades

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) está com inscrições abertas para o Vestibular 2024, com oferta de 6.596 vagas em 24 cidades do Estado de São Paulo. As inscrições vão até 9 de outubro no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O Manual do Candidato, com todas as orientações sobre o exame, está disponível nos sites da Vunesp e da Unesp (vestibular.unesp.br). A taxa de inscrição é de R$ 192,00.

Nos próximos dias, A Unesp lançará o novo Guia de Profissões, publicação que apresentará as informações detalhadas sobre todos os cursos oferecidos pela universidade a fim de orientar os interessados no vestibular e também quem busca conhecer todas as profissões de ciências biológicas, exatas e humanidades oferecidas pela Unesp em 34 unidades de todas as regiões do Estado de São Paulo. O Guia de Profissões será divulgado na íntegra nas páginas da Unesp e da Vunesp.

As provas do Vestibular Unesp serão realizadas em 15 de novembro (primeira fase) e 10 e 11 de dezembro (segunda fase), em 35 cidades, sendo 31 municípios em todas as regiões do Estado de São Paulo e ainda em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG).

Os cursos são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (126 vagas), Araraquara (764), Assis (352), Bauru (992), Botucatu (538), Dracena (70), Franca (369), Guaratinguetá (274), Ilha Solteira (265), Itapeva (66), Jaboticabal (252), Marília (400), Ourinhos (54), Presidente Prudente (529), Registro (64), Rio Claro (423), Rosana (58), São João da Boa Vista (70), São José do Rio Preto (391), São José dos Campos (108), São Paulo (185), São Vicente (72), Sorocaba (72) e Tupã (102).