Hospital da Mulher de Sto.André recebe equipamentos para exames de imagem

Santo André entregou, nesta segunda-feira (11), novos equipamentos para o Hospital da Mulher, que vão ampliar ainda mais o cuidado voltado às andreenses. Já foram instalados três aparelhos de ultrassom, um de mamografia e um de densitometria óssea, este último oferecido na rede municipal pela primeira vez.

Com os novos equipamentos, a expectativa da direção do hospital é triplicar a quantidade de ultrassons, com capacidade de oferecer até 3.000 exames deste tipo por mês, além de possibilidade de realizar 750 densitometrias ósseas e 1.500 mamografias. Junto com os equipamentos também foi ampliado o horário de atendimento, incluindo o período noturno e os sábados.

“O Hospital da Mulher é uma referência, foi inaugurado há 15 anos e hoje é um modelo que se espalhou por várias cidades. Com a instalação destes modernos equipamentos estamos aumentando nossa capacidade de realização de exames em 30%. Isso faz parte de um grande esforço do município para zerar a fila por atendimento médico”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Paulo Serra esteve nesta segunda-feira no Hospital da Mulher acompanhado da primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), do secretário de Saúde, Gilvan Junior, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

O Hospital da Mulher amplia o leque de exames. A densitometria óssea, por exemplo, era realizada apenas em laboratórios parceiros contratados para essa finalidade, e agora esta à disposição da rede de saúde como um todo.

Os novos equipamentos já estão instalados e funcionando dentro da agenda estabelecida pela coordenação do Hospital da Mulher, com exames realizados mediante agendamento dos médicos.