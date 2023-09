Paul Pogba é flagrado em exame antidoping para testosterona na Itália

O francês Paul Pogba, astro da Juventus e da seleção francesa, foi flagrado em um exame antidoping após a vitória da Juventus sobre a Udinese por 3 a 0, em jogo realizado no dia 20 de agosto, pelo Campeonato Italiano. De acordo com informações do jornal La Gazzetta dello Sport divulgadas nesta segunda, foi detectada testosterona no teste a que o atleta foi submetido.

O jogador francês, que sequer entrou em campo neste duelo, deverá ficar suspenso preventivamente. O clube terá três dias para solicitar uma contraprova. Caso seja confirmado o resultado positivo, Pogba poderá pegar uma suspensão de até quatro anos.

A expectativa agora é que a Juventus solicite uma contra análise do exame de seu atleta para aguardar o resultado e, só então, partir para uma linha de defesa no caso de um novo diagnóstico positivo.

Em recuperação de uma lesão, o atleta de 29 anos vem trabalhando para conseguir um espaço entre os titulares da equipe. A diretoria da Juventus recebeu sondagens para uma possível transferência do jogador para o Al Ittihad, da Arábia Saudita.

Em meio a essa polêmica com Pogba, o técnico Massimiliano Allegri tenta concentrar suas ações para o Italiano. Com duas vitórias e um empate, a Juventus ocupa a terceira colocação atrás de Inter e Milan, que aparecem empatados no topo da classificação com 100% de aproveitamento em três rodadas.