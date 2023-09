Assinatura eletrônica: como o recurso é amigo do meio ambiente

A Clicksign, plataforma de assinatura eletrônica, evitou o uso de 267 milhões de folhas de papel que seriam impressas para a assinatura de contratos físicos. Os dados levam em consideração mais de 42 milhões de assinaturas eletrônicas realizadas pela sua plataforma, desde a sua fundação em 2010.

Tais números evidenciam o propósito da companhia, que visa colaborar com o meio ambiente a partir do conceito de desburocratização. Isso porque 40% das árvores colhidas no mundo são usadas para produzir papel, de acordo com o levantamento da Resource Conservation Alliance.

Segundo a Chief Business Officer da Clicksign, Raquel Trindade, a assinatura eletrônica tem uma função significativa ao eliminar a necessidade de papéis, de forma que minimiza o desperdício e contribui para a preservação ambiental.

“Dados da BaleForce, empresas de equipamentos para reciclagem, evidenciam que devido a erros de impressão, faturamento e embalagens, o papel pode representar até 70% do desperdício total de uma empresa. Além das folhas usadas para impressão, as instituições também consomem outros produtos com esse material, como papelão e envelopes, o que explica esse alto índice”, explica.

De acordo com a 1º Pesquisa de Mercado de Assinatura Eletrônica e Gestão de Contratos conduzida pela corporação, 63,5% das companhias que utilizam o serviço deixaram de usar papéis para esse tipo de documento.

Assim, além da redução de custos de impressão, essas empresas não precisam mais contar com os enormes arquivos físicos para armazenamento de contratos, além de terem eliminado gastos com papel e tinta, uma vez que todo o ciclo de vida do documento passa a ser gerenciado dentro de uma plataforma digital e armazenado em nuvem, facilitando a administração dos registros.