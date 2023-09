Joe Jonas fala de divórcio de Sophie Turner no palco durante show em Los Angeles

No último sábado, 9, Joe Jonas comentou sobre o seu divórcio com a atriz Sophie Turner, de Game of Thrones, durante o show dos Jonas Brothers em Los Angeles, nos Estados Unidos. Apesar de terem publicado uma nota sobre a separação em seus perfis no Instagram, esta foi a primeira vez que o cantor falou sobre o assunto em público. "Foi uma semana louca", comentou com a plateia.

"Se vocês não ouvirem isso desses lábios, não acreditem. Ok? Obrigado a todos por seu amor e apoio. Eu e minha família amamos vocês", acrescentou ao criticar os rumores que circularam pela internet na última semana sobre qual teria sido o motivo do divórcio.

Ainda durante o show, o artista cantou a música dedicada para a ex-mulher. "É minha promessa para Sophie", revelou em um trecho do documentário Jonas Brothers, de 2020. Ele continuou: "Para mim, isso me leva a um outro universo. Estou vendo ela caminhar pelo corredor novamente toda vez que fecho os olhos."

O cantor e a atriz anunciaram o divórcio na última quarta-feira, 6. O casal estava há sete anos juntos. Segundo os artistas, os dois decidiram em conjunto pelo rompimento da relação. "Depois de quatro maravilhosos anos de casamento, nós decidimos terminar o casamento amigavelmente", dizia o comunicado.

"Há muitas narrativas especulativas sobre o motivo, mas, na verdade, esta é uma decisão unida e esperamos sinceramente que todos possam respeitar nossos desejos de privacidade para nós e nossos filhos." A declaração aconteceu após rumores apontarem quais teriam sido os motivos para o fim da união entre eles.

Segundo fontes declararam ao TMZ, o fim da união teria sido o estilo de vida diferente do casal. Enquanto Sophie adora sair e ir para festas, Joe tem uma personalidade mais caseira.