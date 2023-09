Bruna Marquezine faz videochamada com Xolo Maridueña durante show do Bruno Mars

Eita como essa amizade é boa! Bruna Marquezine e Xolo Maridueña mais uma vez se tornaram um dos assuntos mais comentados da web por conta das suas interações para lá de fofas. A atriz, que fez o par romântico do norte-americano em Besouro Azul, marcou presença no show do Bruno Mars do The Town e ainda arranjou um jeitinho de incluir o amigo na experiência.

Enquanto estava na plateia aproveitando muito a noite, Bruna fez uma videochamada com Xolo para mostrar como estava a curtição. Ao que tudo indica, a artista provavelmente gostaria que ele estava curtindo o festival ao seu lado, mas arranjou uma alternativa para matar a saudade e levar um pouquinho do show até o famoso.

Nas redes sociais, internautas se derreteram pelo registro de Bruna Marquezine conversando com Xolo:

Eles são tão fofinhos. Eita como eu amo esses dois! Sigo vencendo com meu Xolozine, escreveu um.

Melhores amigos. Compartilhando as alegrias, exaltou outra pessoa.

Eles me iludem muito, fofos, exclamou uma terceira.