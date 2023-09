Roteiro na Cidade do Cabo – O que fazer em 4 dias

A partir de 31 de outubro, ficará ainda mais fácil planejar um roteiro na Cidade do Cabo, na África do Sul. Isso porque a companhia aérea South African Airways irá operar novos voos diretos para o destino, com partidas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Abaixo, confira algumas dicas de planejamento e sugestões de passeios imperdíveis na Cidade do Cabo. Não deixe também de fazer um seguro viagem para ir à região, pois as despesas por lá podem ser bem caras.

Roteiro na Cidade do Cabo: 4 dias

Confira um roteiro de quatro dias na Cidade do Cabo:

Dia 1 – Chegada à Cidade do Cabo

Ao chegar à Cidade do Cabo, os viajantes serão recebidos com uma calorosa hospitalidade africana. Após o check-in em um dos muitos hotéis da cidade, vale a pena fazer um passeio relaxante pelo V&A Waterfront, uma área vibrante repleta de lojas, restaurantes à beira-mar e vistas panorâmicas da icônica Table Mountain.

Dia 2 – Explorando a cidade e a cultura

Comece o dia com uma visita à Table Mountain, um marco natural imponente que oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade e do oceano. Em seguida, mergulhe na história e cultura da África do Sul no Museu do Apartheid.

À tarde, aproveite um passeio pelo bairro de Bo-Kaap, conhecido por suas casas coloridas e rica herança muçulmana. Termine o dia com um jantar em um restaurante típico, onde é possível saborear pratos autênticos da culinária local.

Dia 3 – Aventuras naturais e vinícolas

Explore a Península do Cabo, onde a rica natureza local encontra a costa dramática. Faça uma parada na Praia de Boulders para observar a adorável colônia de pinguins africanos. Continue até o Cabo da Boa Esperança, um ponto icônico do continente africano. Há, inclusive, tours guiados para a região, que podem ser reservados antecipadamente e incluem a possibilidade de avistar pinguins.

No caminho de volta à cidade, aproveite a oportunidade de visitar algumas das renomadas vinícolas da região, degustando vinhos excepcionais e apreciando a paisagem das montanhas.

Dia 4 – Arte, artesanato e despedida

Explore a cena artística da Cidade do Cabo visitando a Zeitz MOCAA, um museu de arte africana contemporânea. Em seguida, passeie pela Greenmarket Square, um mercado vibrante com uma variedade de artesanato e produtos locais.

À tarde, faça um passeio de barco para observar as baleias (dependendo da época) ou aproveite um relaxante dia na praia (dependendo da estação). À noite, desfrute de um jantar de despedida em um restaurante à beira-mar.

Dica: caso fique um dia a mais na região, experimente nadar com tubarões em Gansbaai. A experiência é incrível. Veja aqui informações e valores.

O que você precisa saber antes de ir à Cidade do Cabo

