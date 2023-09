Atualização: Imigrantes congestionada na volta ao Grande ABC

Novo boletim divulgado pela Ecovias, administradora do Sistema Anchieta-Imigrantes, às 18h, informou que há congestionamento na Rodovia dos Imigrantes para quem volta para o Grande ABC. Na Via Anchieta, há lentidão.

Operação Comboio está em vigor a partir das praças de pedágios da Via Anchieta, do km 31 ao km 40 e da Rodovia dos Imigrantes, do km 32 ao km 47 e na Interligação SPI040, do km 8 ao km 1, devido à baixa visibilidade causada pela neblina, gerando uma lentidão nos trechos.

Tráfego congestionado na pista sul da Imigrantes, sentido São Paulo, do km 60 ao km 46. Já a Padre Manoel da Nóbrega, sentido capital, tem lentidão do km 273 ao km 274. Enquanto na Anchieta, sentido São Paulo, a lentidão é do km 55 ao km 51. Todos pelo alto fluxo de veículos.

Caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta.

Tempo encoberto, neblina no topo de serra e visibilidade parcial.

Por motivos operacionais, está bloqueada alça da via Anchieta no km 39 sul com acesso a Interligação Planalto, sentido rodovia dos Imigrantes e alça de retorno da rodovia dos Imigrantes no km 40,2, sentido litoral.

O SAI está em Operação Subida 2X8. A descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.

Feriado Da Independência

Desde às 0h de quinta-feira (06), quando se iniciou a contagem, 359,9 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de mais de 311,8 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 920 veículos e subiram mais de 7,3 mil veículos.