Brabas conquistam o penta e mantêm hegemonia no Brasil

As Brabas do Timão são pentacampeãs brasileiras. Jogando na Neo Química Arena ontem, elas venceram a Ferroviária por 2 a 1 e colocaram, mais uma vez, o futebol feminino do Corinthians no topo. Esse é o quarto título nacional consecutivo da equipe, o quinto em seis anos. A final marcou o maior público da história do futebol feminino na América do Sul, com 42.326 torcedores.

A conquista coroa o trabalho do técnico Arthur Elias, que, agora, assume a Seleção Brasileira Feminina. Em outubro, ele ainda comanda o Corinthians na Libertadores e depois se desliga totalmente. O profissional assumiu o Timão em 2016 e foi um dos responsáveis pela montagem da estrutura que, hoje, é reconhecidamente uma das mais importantes do futebol sul-americano. Em 321 jogos como treinador das Brabas, Arthur Elias conquistou 253 vitórias, 43 empates e 25 derrotas. São 83% de aproveitamento, com 974 gols marcados e 192 sofridos.

“Tenho muito orgulho de tudo que construímos aqui. Só tenho a agradecer tudo que vivi neste clube, com essa torcida, esse elenco. Só gratidão à confiança em mim depositada. Levo todos no coração”, falou, emocionado, na despedida.

O JOGO

Mesmo com a proposta de jogar nos contra-ataques, a Ferroviária começou vencendo. Logo aos nove minutos do primeiro tempo, com uma bela jogada construída pela meia Lary, que viu a infiltração de Milena Carioca na área, as Guerreiras Grená abriram o placar.

Em desvantagem, as Brabas saíram para a pressão e deram muito trabalho para a defesa de Araraquara. O empate só saiu no final da primeira etapa, após escanteio que a Jheniffer cabeceou para o gol.

A segunda etapa foi um jogo de ataque contra defesa. Muita pressão do Corinthians, que conseguiu a virada com Tamires, aos 12 minutos, e manteve o ritmo forte. A goleira Luciana foi o destaque da equipe do interior, fazendo defesas muito importantes e evitando que o placar fosse ampliado.

Após o apito final, a festa tomou conta da arena. O Corinthians conquistou o título com 17 vitórias, dois empates e duas derrotas. A premiação é de R$ 1,2 milhão.