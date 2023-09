Filipe Toledo conquista bicampenato no surfe

O brasileiro Filipe Toledo, o Filipinho, conquistou no sábado (9) o bicampeonato mundial de surfe, em Trestles, nos Estados Unidos. Na final da WSL, Felipinho superou o astraliano Ethan Ewing.

Com o resultado, o brasileiro repete a conquista do ano passado e dá ao País o sétimo título mundial de surfe dos últimos nove disputados. Felipinho está a um título de igualar com Gabriel Medina.

O brasileiro fez dois a zero na disputa melhor de três contra Ewing (17/97 a 17/23 e 17/27 a 12/37. De quebra, Felipinho garante vaga nas Olímpiadas de PAris 2024. “A ficha ainda não caiu. Divido essa conquista com todos que estiveram comigo esse tempo todo, minha família, meus pais e todos da minha equipe. Agora é aproveitar, curtir o momento e virar a chave para o ano que vem, que tem Circuito Mundial de novo e Olimpíadas, que é uma coisa que eu quero muito”, disse Filipinho ao GE.

Adriano de Souza, o Mineirinho, e Ítalo Ferreira são os outros dois brasileiros com conquistas mundiais nos últimos anos.