Atleta do Sesi-Sto.André se torna o mais rápido do Brasil

Felipe Bardi, atleta do Sesi-Santo André, de 24 anos, acaba de fazer história. Na disputa dos 100 metros rasos, que aconteceu no Troféu Bandeirantes, neste final de semana, na Arena Caixa, em São Bernardo, o velocista bateu o recorde brasileiro com 9,96 segundos, quebrando a marca do seu parceiro Erik Cardoso, que no mês passado já tinha alcançado 9,97 segundos no Sul-Americano de Atletismo.

Tanto o tempo de Felipe, quanto o de Erik quebraram uma marca que já durava 35 anos. Em 1988, Robson Caetano correu 10 segundos cravados nos Jogos Olímpicos de Seul,

Os dois atletas do Sesi já garantiram qualificação para disputar os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

“Foi um grande dia e estou muito feliz, agradecendo a Deus sempre. Sabia que esse resultado iria sair. Voltei do Mundial, descansei, entrei na prova relaxado”, afirmou Bardi à Gazeta Esportiva.

Felipe e Erik, agora, se preparam para a disputa do Pan-Americano de Santiago, entre 20 de outubro e 5 de novembro.