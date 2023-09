Diadema perde e S.Caetano lidera Divisão de Acesso Paulista de Basquete

O Campeonato Paulista de Basquete Masculino - Divisão de Acesso - teve dois times da região em quadra neste final de semana. No sábado (9), jogando em Mongaguá contra o time da casa, o São Caetano venceu por 87 a 56 e assumiu a liderança da competição com quatro vitórias e uma derrota, totalizando saldo de 80. A equipe do técnico Marco Aurélio Sacheta comandou as principais ações da partida, imprimiu ritmo forte e conseguiu bom aproveitamento de cestas.

Já o Diadema Basquete, do técnico Julio Malfi, jogou em casa ontem, mas não suportou a pressão do Tatuí e perdeu por 59 a 49. A equipe do interior divide a liderança da competição com o São Caetano, perdendo apenas em critérios de desempate. A equipe diademense é só a sexta colocada com quatro derrotas e uma vitória.

Na próxima rodada, os dois times jogam fora de casa. No dia 14, o Diadema enfrenta o Santos Basquete, enquanto o São Caetano encara o Rio Preto dia 16.