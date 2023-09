Diadema já repassou R$ 27 milhões para 61 escolas

Em Diadema, o programa Escola Bem Cuidada já repassou, desde o início da gestão do prefeito José de Filippi Jr., R$ 27 milhões para revitalização de 61 unidades escolares em toda cidade. O valor que cada escola recebe é calculado a partir do número de estudantes da unidade, com um valor per capita de R$100, o que garante às crianças da rede pública municipal acesso equânime aos recursos.

De acordo com o coordenador de Gestão Escolar da Secretaria de Educação, Felipe Lucchini, a forma como os recursos do Escola Bem Cuidada são gastos, com o aval da comunidade escolar, tem contribuído para as melhorias nos espaços educacionais. “O valor recebido por cada unidade possibilita gerenciar os recursos para atender de forma ágil as necessidades de manutenção, reformas de pequena e média complexidade, compra de materiais e equipamentos.”

A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Sagrado Coração de Jesus, no Jd. Alba, é exemplo. Desde 2021, a unidade já recebeu cerca de R$ 511 mil, que foram usados para diversas melhorias: instalação de telhado na quadra, pintura, troca do piso da cozinha e da sala de estoque, compra de fogão, instalação de grades de segurança, melhorias nos banheiros (como o restauro dos boxes e pias e colagem de papel de parede azulejado) e instalação de bebedouro no pátio.

A diretora da escola, Patrícia Ferreira Machado, explica que a escolha de onde aplicar o dinheiro do programa foi feito de forma democrática. “As possíveis prioridades sobre o que fazer na escola são levadas até o conselho escolar, que tem a participação dos funcionários, da comunidade, dos pais. Também levamos ao grêmio Curumim (constituído pelos alunos).”

Segundo a diretora, em 2023, tanto os pais quanto as crianças apontaram que deveriam ser feitas as intervenções nos banheiros e na cobertura da quadra. “Em junho iniciaram as obras e no finalzinho desse mês fiz a segunda reunião de conselho, já para demonstrar o que havia sido feito até o momento. Quando os estudantes voltaram do recesso escolar, em julho, o banheiro já estava pronto.”

Desde 2022, ainda como parte do programa, as unidades escolares passaram a receber recursos específicos para a realização de atividades extra escolares, com o valor sendo usado para a aquisição de ingressos para passeios educativos e para o transporte. A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, afirma que o Escola Bem Cuidada, além de contribuir para criar ambientes pedagógicos que propiciem boas experiências aos estudantes, promove a atividade econômica no entorno de onde as escolas estão localizadas. “A orientação é para que os diretores contratem os serviços e mão-de-obra locais para realizar as intervenções e obras, o que acaba contribuindo para geração de renda na comunidade.”