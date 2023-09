Bruno Mars surge com a camisa do Brasil e deixa fãs enlouquecidos: Te amo, Bruninho

Eita que Bruno Mars já está virando Bruno Márcio de tanto conviver aqui no Brasil! Foi assim que o cantor havaiano foi recebido com comentários após vestir a camiseta da seleção brasileira de futebol e postar a foto nas redes sociais.

O muso vai se apresentar pela segunda vez no festival The Town e vai encerrar a noite com mais um show avassalador. A expectativa do fãs é grande e o artista recebeu uma enxurrada de elogios na postagem, além de famosos também terem se empolgado nas respostas.

Ei, Brasil, o que vamos fazer hoje à noite?, escreveu ele na legenda da foto publicada no Instagram.

Rapidamente, o post repercutiu entre fãs e seguidores, que deixaram várias mensagens de carinho.

Love you, gatinho, escreveu a ex-BBB e campeã, Thelminha.

Está aí a foto no Brasil que tanto pedimos, comentou outro fã.

Bruninho tá como? Todo serelepe, brincou mais um.

Dançar ao seu som, Bruninho. A gente ama você!, se derreteu a atriz Tais Araújo.

Bora, gatinho!, escreveu a jornalista Tati Machado.

O festival de música se encerra na noite deste domingo, dia 10, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além de Bruno Mars, cantoras como Gloria Groove e Marina Sena também vão se apresentar nesta última noite.