Maraisa é vista dando show de carisma cantando em bar

Mostrando que é uma artista versátil e não importa o público, Maraisa deu um show cantando em um bar depois de uma de suas apresentações, com sua dupla Maiara. O momento rolou em São Luís, no Maranhão.

Nas imagens feitas pelos fãs da dupla sertaneja, que estavam no local, Maraisa aparece cantando Medo Bobo junto com seu namorado Fernando Mocó. Os dois trocam olhares e carinhos enquanto curtem a música.

Maiara e Maraisa estão em turnê por todo o Brasil com a Tour Identidade, que reúne alguns dos maiores sucessos da dupla sertaneja. Neste domingo, dia 10, elas já vão para outra ponta do país, para tocar no Rio Grande do Sul.