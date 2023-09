Marina Sena chora antes de cantar setlist de Gal Costa no The Town

Marina Sena se emocionou antes de subir ao palco do The Town neste domingo, 10, para cantar músicas de Gal Costa. Foi possível assistir ao momento ao vivo durante a transmissão do festival no Multishow e no Globoplay.

Questionada pela reportagem da emissora sobre a emoção de interpretar canções da artista, que morreu no último mês de novembro, a cantora levou as mãos ao rosto para segurar as lágrimas.

"Eu que agradeço a oportunidade de cantar, pra c***. Falando palavrão na televisão, gente, desculpa. É porque Gal Costa é muito especial pra mim. É um presente gigantesco estar fazendo esse show aqui. Acho que me preparei a vida inteira para cantar esse repertório", disse Marina Sena.

Posteriormente, durante o show, a cantora voltou a abordar o momento ao interagir com a plateia: "É, gente... Na hora que o Multishow tava me entrevistando ali, eu já tava chorando. Agora todas as músicas tem as lágrimas descendo, mas pelo menos estou conseguindo cantar, não está aquela voz de choro".