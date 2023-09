Madonna estaria disposta a ajudar Britney Spears a retomar carreira após divórcio

O terceiro casamento de Britney Spears chegou ao fim e os fãs temem que a musa entre novamente em uma espiral de depressão. Neste sentido, de acordo com o site Radar Online, Madonna estaria ansiosa para ajudá-la a retomar a carreira.

Assim, a diva do pop deu sinais de que gostaria que Britney se juntasse a ela em sua nova turnê como forma de motivação para a loira de 41 anos de idade. Ela estaria comovida com o divórcio com Sam Asghari, de 29 anos de idade, após o modelo ter relatado agressão e traição por parte da popstar.

Em meio ao divórcio turbulento da estrela, a musa de 65 anos de idade revelou ao site que esse momento é de orientação e cuidado com ela.

Ela sente que é hora de Britney receber amor, orientação e apoio, em vez de ser manipulada ou aproveitada, de acordo com fontes citadas no site americano. E ainda completaram: Ela [Madonna] adoraria que ela [Spears] viesse em turnê.

Vale lembrar que as duas já protagonizaram momentos históricos em uma apresentação no VMA em 2003. Elas performaram um beijão icônico entre si e que ficou gravado na história da música.