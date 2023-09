Gominho faz homenagem a Preta Gil, durante Semana de Moda de Nova York

A amizade é dar sem esperar nada... O Gominho com certeza sabe bem como ser um amigão para Preta Gil. Além de ter ficado com ela por alguns dias enquanto ela ainda estava internada após ter feito cirurgia para tratar do câncer no intestino , ele também homenageou a cantora em um desfile.

Após a apresentação das roupas da marca Bela Brand, que foram assinadas por Gominho, ele fez uma homenagem para lá de especial para a amiga. O influenciador, os artistas e modelos que desfilaram apareceram com uma camiseta escrito Preta é Nossa.

No discurso, Gominho contou que Preta gostaria de estar lá com eles e também iria desfilar com eles. Ele continuou dizendo que que sem ela ele não estaria lá. Nos comentários, Gil se declarou ao amigos:

Vocês são demais, que emoção essa homenagem.