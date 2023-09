Aguirre tenta ajustar Santos e mira reação imediata no Campeonato Brasileiro

Trabalho forte e muita observação para ajustar o ataque santista e também dar mais solidez ao sistema defensivo visando o duelo com o Cruzeiro na retomada do Brasileiro na semana que vem. Depois de treinar em dois períodos na quarta, o técnico Diego Aguirre comandou uma atividade em turno único nesta quinta e deu ênfase à parte tática e física. Os exercícios de finalização também foram utilizados.

Com o Santos na zona do rebaixamento (17º lugar), o técnico uruguaio busca equilibrar a equipe em todos os setores para esboçar uma reação. Nos últimos quatro jogos, o time sofreu três derrotas e superou apenas o Grêmio. Neste recorte, o Santos sofreu nove gols e marcou apenas duas vezes.

"Teremos um jogo em casa que é decisivo. Temos que aprender com os erros e nos preparar para deixar essas derrotas para trás. Precisamos melhorar muito o nível da nossa equipe", comentou o treinador

O treinador quer um time mais intenso nas disputas de bola. Após o confronto com os mineiros, o Santos tem dois jogos contra adversários que estão na zona de rebaixamento. No dia 18, o duelo é contra o Bahia em Salvador. Já no dia 1º de outubro, o desafio vai ser o Vasco na Vila Belmiro.

Em meio aos problemas de campo, Aguirre tem de administrar ainda a ausência de um nome experiente para ajudar o grupo a reagir no Brasileiro. Expulso de forma infantil diante do América-MG, Soteldo é desfalque diante do Cruzeiro, na Vila Belmiro, na próxima quinta.