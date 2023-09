Kayky Brito responde de forma satisfatória ao tratamento, diz boletim médico

O Hospital Copa DOr, no Rio de Janeiro, divulgou nesta quinta-feira, 7, novo boletim médico sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito, atropelado na madrugada do sábado, 2. Segundo a nota, o paciente "permanece com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento". No boletim de quarta, 6, os médicos destacaram que o ator apresentava "sinais de melhora evolutiva".

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta da uma hora da manhã. Um motorista de aplicativo dirigia o veículo e transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos.

Vítima de politraumatismo, o ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, na sequência, transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul carioca. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa DOr, onde permanece até o momento.

O que é politraumatismo

O politraumatismo é definido por lesões múltiplas que ocorrem ao mesmo tempo em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma. Em geral, as vítimas estão envolvidas em acidentes automobilísticos, motociclísticos, explosões relacionadas ao trabalho e quedas de altura.

Os politraumas podem ser leves até graves, com risco de o paciente morrer. Traumas mais leves podem ser caracterizados por uma fratura de um membro, por exemplo.

Nos quadros mais sérios, é possível ocorrer lesão vascular, hemorragia extensa, além de lesões neurológicas - inclusive com risco de paraplegia ou tetraplegia. Quando há lesão no tecido cerebral, o traumatismo cranioencefálico grave, o risco de sequelas fica mais evidente.