Com a vida recheada de polêmicas, Neymar Jr. passa longe da lista de indicados ao Bola de Ouro de 2023

A vida de Neymar Jr. é recheada com muitas polêmicas porque vira e mexe o jogador de futebol é alvo de alguma acusação, seja por causa de seus relacionamentos ou porque fez alguma coisa dentro de campo.

Agora o nome de Neymar Jr. voltou aos holofotes não porque ele foi treinar ao lado da seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo, mas sim porque ele nem foi indicado ao prêmio para se tornar o Bola de Ouro de 2023.

Pois é, por conta da fraca atuação no Paris Saint Germain e porque está sempre com a vida envolvida em uma polêmica, Neymar Jr. nem teve o seu nome colocado na lista. Mas parece que ele nem está muito preocupado com isso.