Cursos em Santo André ensinam a fazer hambúrguer gourmet e comida de boteco

Para atender a demanda por profissionais especializados de um segmento em franca expansão na cidade, o de gastronomia, o Sehal (Sindicato das empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), vai oferecer dois cursos e um workshop gratuitos. A formação é realizada em parceria com a Prefeitura de Santo André e a Escola de Ouro Andreense.



As formações são sobre hambúrguer gourmet, comida de boteco e preparo de ceviche. Todos os cursos estão com inscrições abertas, que podem ser feitas no site do Sehal (www.sehal.com.br).



Os cursos são presenciais, na sede do sindicato, e têm carga horária total de 9 horas. São compostos por três aulas com três horas de duração cada. O primeiro curso, sobre hambúrguer gourmet, terá início na próxima terça-feira (12), às 18h30. A formação continua nos dias 13 e 14 de setembro, no mesmo horário. Já o curso de comida de boteco acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de outubro, também às 18h30.



Com três horas de duração, o workshop de ceviche acontece no dia 8 de outubro, a partir das 18h30. Os participantes vão aprender a fazer ceviche com peixes de mar (linguado), de rio (Saint Peter) e vegano (com frutas).



Há 20 vagas para cada uma das atividades. As inscrições se encerram quando todas as vagas estiverem preenchidas. Não é preciso trabalhar na área.



Gastronomia - Investimentos que ultrapassaram a casa dos R$ 13 milhões em negócios no segmento gastronômico geraram aproximadamente 500 empregos no setor nos três últimos anos em Santo André.

No período, por exemplo, a cidade ganhou novas unidades do McDonald''''s, uma do Bom Beef Burger – do youtuber Domingos Neto, o Netão –, uma unidade do La Guapa, da chef Paola Carosella, uma do Cabana Burguer e uma unidade do restaurante Quintal do Espeto, entre outras. Já este ano, além do Vassoura Quebrada, o Bardalino também abriu as portas na cidade.



O Sehal fica na Rua Laura, 214, na Vila Bastos.