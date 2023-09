HERO12 Black: nova câmera GoPro chega ao Brasil por R$ 3.199

Hoje (6), a GoPro anuncia sua nova câmera HERO12 Black, com objetivo de elevar o nível das câmeras pequenas, robustas e ultraversáteis pelas quais a empresa é famosa.

A mais nova câmera carro-chefe da GoPro tem preço sugerido de R$ 3.199 e se baseia no desempenho inovador de sua antecessora, permitindo tempos de execução até duas vezes mais longos, graças a um sistema de gerenciamento de energia redesenhado, vídeo de alta faixa dinâmica (HDR), com resolução de 5.3K e 4K, suporte para dispositivos de áudio Bluetooth, incluindo Apple AirPods, e estabilização de vídeo HyperSmooth 6.0, juntamente com uma série de novos recursos de câmera projetados para atender usuários profissionais e amadores.

Uma parte interessante dos novos recursos da HERO12 Black é seu novo acessório, o Max Lens Mod 2.0, que permite o campo de visão de 177° com resolução 4K a 60 quadros por segundo. Ele pode capturar vídeos e fotos em três configurações de campo de visão – Max Wide, Max SuperView e o novo Max HyperView –, explorando totalmente o sensor 8:7 da nova câmera. O Max Lens Mod 2.0 ainda permite perspectivas 36% mais amplas durante a captura de vídeo panorâmico e altura 48% maior em capturas verticais quando comparado à lente padrão.

Essas perspectivas grandes angulares são ideais para capturar de tudo, de imagens em primeira pessoa ou para fazer com que você se sinta imerso em qualquer paisagem. O novo acessório é feito com um vidro duas vezes mais resistente a arranhões do que seu antecessor, juntamente com um revestimento de lente hidrofóbico durável que absorve as gotas de água.

A HERO12 Black ainda apresenta muitos recursos novos voltados para profissionais, mas que também beneficiarão usuários mais casuais graças ao seu design intuitivo e conveniente:

Suporte de áudio sem fio para Apple AirPods e outros dispositivos de áudio Bluetooth, como fones de ouvido, headphones e microfones – ótimos para vlogging, narração de cenas e emissão de comandos de voz para controlar a HERO12 Black à distância;

à distância; GP-Log com LUTs disponíveis para maior controle e gradação de cores na pós-produção;

Timecode sem fio que sincroniza um número ilimitado de câmeras HERO12 Black para facilitar a edição de mais de uma câmera com Final Cut Pro, Adobe Premier e outros aplicativos de edição líderes de mercado;

para facilitar a edição de mais de uma câmera com Final Cut Pro, Adobe Premier e outros aplicativos de edição líderes de mercado; Codificação otimizada que oferece tamanhos de arquivo menores sem comprometer a qualidade da imagem.

Usuários mais casuais que procuram a combinação perfeita de conveniência e controle poderão desfrutar a interface atualizada da HERO12 Black, que inclui controles simplificados e um novo modo vertical que captura imagens com proporção de 9:16 enquanto a câmera é usada horizontalmente – perfeito para compartilhar diretamente em redes sociais orientadas verticalmente.

A GoPro também está expandindo sua experiência de software e benefícios para assinantes GoPro com o lançamento de seu novo aplicativo de desktop. O Quik desktop estará disponível exclusivamente para assinantes GoPro sem custo adicional e trará a velocidade e a conveniência do aplicativo móvel Quik para usuários de desktop, mas com uma lista expandida de recursos e capacidades que aproveitam o poder de processamento e o tamanho da tela de um computador.

Os aplicativos Quik para desktop e Quik para dispositivos móveis serão sincronizados entre si para que o usuário possa iniciar um projeto de edição em um aplicativo e faça a transição para o outro para máxima conveniência e flexibilidade. O Quik desktop estará disponível para Mac em 1º de novembro e Windows em 2024.

A HERO12 Black e o MAX Lens Mod 2.0 estão disponíveis hoje (6) para pré-encomenda no site global da GoPro. No mercado brasileiro, a HERO12 Black estará disponível nos principais varejistas em 13 de setembro por R$ 3,199,00. Já o Max Lens Mod 2.0 estará disponível no mercado local em breve.