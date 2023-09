Além de videogames: veja novo portfólio de eletrônicos da TecToy

A TecToy apresentou o novo portfólio de produtos para eletrônicos de consumo, que vai muito além dos videogames fabricados pela marca nas décadas de 90. Esta nova fase traz uma linha de informática denominada Pense Bem e caixas de som com conectividade Bluetooth, assinalando a evolução da empresa para uma oferta diversificada, atendendo a uma ampla gama de perfis de consumidores.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Composta por três equipamentos, a linha de informática engloba o Pense Bem Notebook, Pense Bem Mini PC e Pense Bem Tablet. Eles se destacam pela relação custo-benefício, recursos tecnológicos de ponta do sistema operacional Windows, bem como um design robusto que faz a diferença para os usuários.

Estes eletrônicos podem ser utilizados tanto como opções de entrada para uso pessoal e profissional, quanto para pequenos e médios empreendedores.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Pense Bem Notebook da TecToy é equipado com o Windows 11 Home integrado, processador Intel Celeron, tela Full HD com resolução de 1920 x 1080, 4 GB de memória RAM e 128 GB de SSD.

O Pense Bem Mini PC, pesando apenas 127 g, possui capacidade para decodificar vídeos 4K HD, além de ser adequado para aplicação em cenários de automação comercial.

Já o Pense Bem Tablet conta com Windows 10 e processador Intel Gemini-Lake. Apresenta-se com a solidez de um corpo de metal, um painel LCD G+FF Full-laminated com resolução de 1920 x 1200 em alta definição.

TecToy em áudio

Para a linha de áudio, a TecToy apresenta o Sound Toons, composto por oito modelos e disponíveis em quatro formatos de animais: arara (FEFO), cachorro (LULU), coruja (JUJU) e alce (FANI). As caixas de som são sem fio e proporcionam conectividade via Bluetooth, além de oferecer potência estéreo de 3W RMS.

Vale ressaltar que é possível sincronizar até duas caixas de som e microfone, tornando-as ideais para atendimento de chamadas, por exemplo.

Ainda no portfólio de áudio, a marca disponibiliza os eletrônicos com designs mais convencionais, tais como o Xloud, XBuddy L e S e XPeaker. A caixa de som XLoud possui uma potência estéreo de 5W RMS, também com conectividade Bluetooth e uma duração de bateria superior a 8 horas.

O XBuddy L, um fone de ouvido sem fio, vem acompanhado de um case exclusivo com tampa, design moderno e abertura lateral reforçada. A conexão Bluetooth 5.0 confere maior velocidade de pareamento com diversos aparelhos, garantindo maior liberdade para aproveitar.

A bateria oferece autonomia de 3 horas de uso contínuo e 20 horas com recarga. Já o modelo S desta linha, apresenta a classificação IPX4, tornando-o resistente a respingos d’água e adequado para uso em dias chuvosos ou durante atividades físicas.

A XPeaker se destaca por sua tecnologia avançada de aprimoramento de graves, garantindo que músicas e filmes ganhem uma dimensão sonora mais rica. Para obter mais informações sobre o novo portfólio, visite o site: https://www.tectoy.com.br/.