Combustíveis: cinco dicas para gastar menos na hora de abastecer

Com o aumento de R$ 0,41 no preço da gasolina e de R$ 0,78 no diesel para as distribuidoras, agora o valor está em R$ 2,93 e R$ 3,80 por litro, respectivamente, como anunciado pela Petrobras. O que pouca gente sabe é que, além de procurar pelo menor preço nos postos de combustíveis, é possível economizar (e muito) seguindo boas práticas de condução e manutenção dos veículos.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

33Giga e ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, listam cinco dicas que os motoristas podem seguir para reduzir os gastos com combustível e manutenção de forma inteligente. Confira.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Mantenha os pneus calibrados

Quando os pneus não estão calibrados e adequados para rodar, eles contribuem diretamente para um maior gasto com combustível, já que a performance do veículo é impactada.

Não encha completamente o tanque

Ao abastecer o veículo, é essencial ter atenção para não passar do limite correto. Encher completamente o tanque, completando depois que a bomba trava automaticamente, pode causar problemas no cânister e na filtragem de vapores, o que danifica o motor.

Utilize a marcha correta para dirigir

Como cada carro tem uma velocidade ideal para a troca de marchas, é importante verificar o manual do veículo para saber qual é a indicação para dirigir com suavidade e, portanto, obter a melhor eficiência do motor.

Evite acelerar e frear bruscamente

O ato de acelerar e frear o veículo de forma brusca e sem necessidade faz com que seja preciso abastecer com maior frequência. Por isso, dirigir de forma consciente, além de evitar acidentes, também contribui para a eficiência no uso de combustíveis.

Mantenha uma velocidade constante

Quando é mantida uma velocidade constante, sem pisar fundo no acelerador, a rotação é menor e, dessa forma, o veículo consome menos combustível. Além disso, o motor é mais eficiente em velocidades mais estáveis: variações constantes exigem ajustes contínuos do motor, o que pode levar a um consumo maior.