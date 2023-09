Inteligência Artificial e suas inovações na área da saúde

A Inteligência Artificial é uma ferramenta que tem revolucionado diferentes áreas da sociedade, desde atendimentos automatizados mais eficientes, passando por análise de diversas métricas para maximizar o alcance de notícias, textos, posts, até corretagem automatizada para investimentos no mercado de ações.

Assim como qualquer grande invenção ou avanço tecnológico, existe a busca por aplicações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, e é aí que a Inteligência Artificial começa a se aventurar na área da saúde.

Onde a Inteligência Artificial é mais utilizada na área da saúde?

Antes de discorrer sobre onde e como funciona essa união entre IA e saúde, é preciso entender um conceito muito simples, mas que muitas pessoas podem se confundir. A Inteligência Artificial não vai substituir o diagnóstico, a perícia, o estudo e o toque humano de um médico.

Ela funciona como uma ferramenta auxiliar para que os diagnósticos sejam mais acertados e que a velocidade de tratamentos e atendimentos aos pacientes seja mais eficiente. Para entender como funciona, veja alguns exemplos abaixo.

Diagnósticos mais rápidos

Uma das áreas em que a Inteligência Artificial tem mais se destacado é a da diagnose. Os algoritmos avançados das IAs mais novas são capazes de analisar grandes quantidades de informações, como imagens de diagnósticos (chapas de raio-x, tomografias, ressonâncias, ultrassom, etc), cruzar com dados de genoma, através de um estudo prévio do DNA do paciente, e identificar traços sutis de alguma doença, síndrome ou patologias com indicadores fora do padrão saudável.

Essa análise rápida ajuda o médico que está atendendo o paciente a descartar algumas doenças e não perder tempo para achar o diagnóstico correto e iniciar o tratamento o quanto antes.

Personalização de tratamento

Da mesma forma que a IA ajuda a personalizar o atendimento de um cliente em um e-commerce, na área da saúde, a IA também atua na personalização dos tratamentos de pacientes.

Analisando os dados clínicos do paciente e suas limitações, seja motora, alimentar, cognitiva ou medicamentosa, a IA consegue traçar possíveis planos de tratamento que são apresentados ao médico que irá interpretar esses planos e aplicar aquele seja mais adequado ao paciente, sem precisar ficar fazendo os testes de “tentativa e erro”, que muitas vezes podem atrasar a conclusão do tratamento desejado.

Auxílio na pesquisa médica

Não é somente na frente de atendimento ao paciente que a Inteligência Artificial pode ser aplicada; na verdade, o maior campo de sua utilização é no campo das pesquisas médicas, especialmente pela capacidade de compilar e analisar grandes quantidades de dados.

Por exemplo, em uma pesquisa sobre uma doença nova, comum nas regiões tropicais, os pesquisadores podem alimentar a IA com milhões de dados de pacientes mortos pela doença, área afetada, sintomas, fauna e flora local, presença de poluição, qualidade da água, alimentação típica, vacinas aplicadas na população, entre muitos outros.

A IA, por sua vez, vai compilar todos esses dados e eleger cruzamentos comuns entre causas e efeitos externos que podem “dar uma luz” para os pesquisadores focarem sua atenção e chegarem a alguma conclusão ou proposta de antígeno.

Esse poder de processamento é muito importante, pois pode reduzir o tempo de pesquisa de medicamentos e doenças em anos; muitos cursos da área da saúde, como a faculdade de biomedicina, possuem cada vez mais grades e aulas específicas voltadas para a aplicação de IA no campo de estudo.