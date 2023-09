Ferroviária recebe Corinthians na briga pelo título brasileiro

Pela sétima vez consecutiva, o Corinthians disputa a final do Campeonato Brasileiro Feminino. Desta vez, contra a Ferroviária, outra potência da modalidade. A partida de ida acontece hoje, às 16h20, na Fonte Luminosa, em Araraquara. A volta será no próximo domingo (10), na Neo Química Arena. Os jogos terão transmissão da TV Globo e do Sportv. A equipe corintiana busca o penta campeonato (quarto consecutivo). A Ferrinha tenta o tri. O duelo desta tarde pode ser considerado como uma revanche, já que em 2019, o Timão perdeu a final do Brasileirão para a própria Ferroviária.

Neste ano, as equipes já se enfrentaram duas vezes e o Corinthians venceu ambas, sendo 4 a 1 na quarta rodada do Brasileirão, e 2 a 1, jogando pelo Campeonato Paulista. Aliás, o retrospecto dos confrontos é amplamente favorável ao timão, sendo 31 partidas com 25 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

Para o confronto de logo mais, os técnicos Arthur Elias e Jéssica Lima devem contar com força máxima nos elencos. “Realmente o Corinthians é o time a ser batido. Está com o treinador de seleção e até o parabenizo. Acho que foi a melhor escolha. Mas agora ele é meu adversário”, falou a técnica da Ferroviária ao SportBuzz.