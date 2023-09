Após anúncio de separação, Joe Jonas faz primeira aparição pública

Joe Jonas ainda com seu nome super em alta nas redes sociais por conta de um anúncio que ele fez ao lado de Sophie Turner de que eles estariam se separando. E assim como um bom profissional, o cantor continuou cumprindo a sua agenda de shows ao lado de seus irmãos.

E por ser extremamente recente, os holofotes estão ainda mais voltados para Joe Jonas que apareceu pela primeira vez em público após o anúncio, e como era de se esperar, o cantor não estava usando a aliança de casamento.

Muito se falou nas redes socais sobre a atuação do artista durante o show em Phoenix, no Arizona, e que ele estava com uma carinha mais triste do que normalmente se apresenta nos eventos. Faz parte, né!?