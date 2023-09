Charge - 7 de setembro de 2023

A venda de carros de passeio e comerciais leves eletrificados (elétricos e híbridos) teve alta de 120,2% em agosto de 2023 em comparação ao mesmo mês do ano passado: foram 9.351 unidades vendidas ante 4.200 unidades em 2022. Na comparação com julho de 2023, a alta foi 25,4%. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, foram vendidos 49,1 mil carros de passeio eletrificados, praticamente o mesmo número do total de vendas do ano todo de 2022 (49,2 mil unidades).